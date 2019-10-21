Археологи обнаружили фарфоровую посуду XVIII века при раскопках в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Археологи из Екатеринбурга обнаружили фарфоровую посуду, фрагменты керамических поливных сосудов и другие артефакты, относящиеся к XVIII веку, в ходе раскопок в городе Ирбит Свердловской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия.

"Специалистами ООО "Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская" выявлен объект археологического наследия "Культурный слой XVIII-XIX вв., набережная реки Ирбит в городе Ирбит". Находки нового выявленного памятника археологии представлены фрагментами керамических поливных сосудов, фарфоровой посуды XVIII-XX вв., фрагментом стельки из кожи, фрагментами железных изделий, монетой 1841 года и берестяным туесом", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, находки включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.