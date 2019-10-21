Количество ДТП в Екатеринбурге увеличилось вдвое из-за гололеда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Гололед в Екатеринбурге спровоцировал рост числа ДТП на территории города, было зафиксировано в два раза больше аварий, чем в обычный день. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД в понедельник.

"По данным на 12:00 (10:00 мск) было 80 заявок по ДТП, из них одно с пострадавшим. В обычный день, когда нет гололеда, в городе происходит 40-50 ДТП. Как правило, в межсезонье количество ДТП увеличивается", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в ночь с 20 на 21 октября в Екатеринбурге выпал мокрый снег, который впоследствии спровоцировал появление гололеда на городских дорогах. Температура воздуха ночью опускалась до минус четырех градусов.

Как добавили ТАСС в управлении ГИБДД по Екатеринбургу, утром было введено частичное ограничение на движение автобусов, однако через несколько часов оно было снято. По данным местных СМИ, в аварии попадал и общественный транспорт, например, троллейбус врезался в столб. В городе образовались большие пробки, так как водители старались не разгоняться и соблюдать дистанцию.

Из-за неблагоприятных погодных условий самолет, летевший в Екатеринбург из Стамбула (Турция), был вынужден уйти на посадку в Уфу (Башкортостан), сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Однако позднее борт прибыл в Екатеринбург.