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Белоруссия предложила Свердловской области развивать кооперационные связи

По словам заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко, хорошие перспективы могут быть обозначены "за счет проектов в сфере строительства"

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Реализация новых кооперационных проектов в промышленности, энергетике, строительстве будет способствовать развитию сотрудничества между Белоруссией и Свердловской областью Российской Федерации. Об этом заявил в понедельник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко на заседании Совета делового сотрудничества между Белоруссией и Свердловской областью РФ.

"Перспективным направлением является расширение кооперационного сотрудничества. Это направление обсуждается, они [проекты] есть в промышленности, энергетике", - отметил белорусский вице-премьер.

По его словам, хорошие перспективы могут быть обозначены "за счет проектов в сфере строительства". Белорусская сторона, сказал Ляшенко, может предложить свои услуги по проектированию, строительству различных объектов, в том числе, с применением строительных материалов белорусского производства. В этой сфере, продолжил вице-премьер, белорусская сторона может предложить различные финансовые инструменты, среди которых есть "схема экспортного финансирования за счет средств Банка развития Республики Беларусь".

"Глава государства (президент Белоруссии - прим. ТАСС) высказал пожелание вернуться к уровню товарооборота 2012 года (около $580 млн). Мы понимаем, что действительно такой потенциал есть, мы здесь не зависим от нефтегазовых дел. У нас техническое, культурное направление - все открыто для взаимной кооперации", - сказал Ляшенко. Он уточнил, что в 2012 году взаимный товарооборот составил $580 млн, в последующие четыре года он по объективным и субъективным причинам снизился. "Итоги 2018 года можно признать удовлетворительными, благодаря совместной работе, активным контактам на различном уровне нам удалось достигнуть отметки $430 млн, за восемь месяцев текущего года товарооборот увеличился на 9,6%, составив $306 млн", - отметил вице-премьер правительства Белоруссии.

Губернатор Свердловской области видит основания для расширения сотрудничества с Белоруссией по различным направлениям и отраслям. "Обсуждаются вопросы активизации сотрудничества в промышленности, энергетике", - сказал Евгений Куйвашев. Он сообщил, что стороны намерены создать рабочую группу по вопросам строительства. "Учитывая, что у нас предстоит большой объем строительных работ при подготовке к Всемирной летней универсиаде 2023 года", - отметил губернатор Свердловской области.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичБелоруссияРоссияСвердловская область
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