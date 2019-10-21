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Курганская область получит на капремонт школ почти 80,4 млн рублей из резервного фонда

Средства пойдут на ремонт учебных заведений в Макушине, в рабочем поселке Варгаши, в Далматове и в Щучьем

КУРГАН, 21 октября. /ТАСС/. Четыре школы Курганской области получат почти 80 млн 373 тыс. рублей на капитальный ремонт из резервного фонда в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования" в 2019 году. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минпросвещения России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 80 млн 374,9 тыс. рублей для предоставления в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие образования" иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курганской области на оказание финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций", - говорится в документе.

Уточняется, что средства пойдут на ремонт школ №1 в городе Макушино (14 млн 362 тыс. рублей), №3 в рабочем поселке Варгаши (32 млн 72 тыс. рублей), №2 в городе Далматово (20 млн 138 тыс. рублей), №1 в городе Щучье (13 млн 795 тыс. рублей).

Госпрограмма "Развитие образования" утверждена в 2017 году и охватывает период до 2025 года. В качестве основных целей госпрограммы определены повышение качества и доступности образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Теги
РоссияКурганская область
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