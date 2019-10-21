Российская премьера кантаты о Че Геваре состоится на фестивале "Евразия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Сочинение немецкого композитора Ханса Вернера Хенце (1926-2012) "Плот "Медузы", посвященное легендарному кубинскому революционеру Эрнесто Че Геваре, откроет в конце ноября в Екатеринбурге Международный музыкальный фестиваль "Евразия". Как сообщили в понедельник в пресс-службе Свердловской филармонии, музыкальное произведение в России представят впервые.

Фестиваль "Евразия" пройдет в Екатеринбурге в пятый раз с 29 ноября по 6 декабря. На Международном фестивале с произведениями от XII века до наших дней выступят исполнители России, Франции, Германии, Великобритании и Грузии.

"Кантата, посвященная памяти Эрнесто Че Гевары, долгое время находилась под запретом. Только сейчас "Плот "Медузы" возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской "Евразии", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе филармонии, кантату Хенце писал под впечатлением студенческих волнений 1968 года. Ее премьера в декабре того же года сорвалась, превратившись в политическую демонстрацию. "У этого произведения очень скандальная история, в том числе и отказ от исполнения по политическим соображениям, но сейчас оно вновь возвращается на сцены европейских театров. В своем сочинении Хенце задействовал экзотические музыкальные инструменты, которых в России просто нет, поэтому на открытии фестиваля к нашему оркестру присоединятся немецкие музыканты, которые будут играть на этих инструментах", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Лисса, дирижера Уральского филармонического оркестра, который представит на фестивале произведение Хенце.

Одним из ключевых выступлений фестиваля станет музыкальная программа французского пианиста Пьера Лоран Эмара. "В финальной программе фестиваля в качестве солиста выступит выдающийся французский пианист Пьер Лоран Эмар - одна из ключевых фигур современного музыкального мира. На четвертой "Евразии" он представлял сольный проект, а сейчас откликнулся на предложение Уральского филармонического оркестра вместе исполнить сочинение своего учителя и друга Оливье Мессиана, а также сыграть один из своих излюбленных опусов - Второй фортепианный концерт Белы Бартока", - уточнили в пресс-службе.

Впервые на фестивале в Екатеринбурге состоится не только музыкальная часть, но и деловая. В пресс-службе сообщили о проведении "международного симпозиума с участием руководителей крупных европейских и азиатских концертных агентств, интендантов известных концертных залов, продюсеров, импресарио".