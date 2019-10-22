Свердловские власти считают, что снос здания завода под храм нужно начать в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Снос в Екатеринбурге здания бывшего Приборостроительного завода, на месте которого планируется построить Кафедральный собор святой Екатерины, нужно начинать в начале 2020 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В Екатеринбурге 13 октября прошел первый общегородской опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам из двух площадок был выбран участок бывшего Приборостроительного завода в историческом центре рядом с резиденцией губернатора. Завершить основные работы планируется к 2023 году, потом заниматься внутренней отделкой.

"Снести [здание] - это дело 2-3 недель. Будет создана некая дорожная карта, которая будет расписывать процедуры, кто и за что отвечает. Пока ее нет, надо прописывать ее быстро. Сносить [завод] надо в начале 2020 года", - сказал Бидонько.

По его словам, эти работы можно проводить до окончательной разработки проектно-сметной документации и заключения госэкспертизы.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.