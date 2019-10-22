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В Челябинске 20 тыс. жителей остались без отопления из-за аварии

Отключены также 17 социально значимых объектов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Авария на сетях жилищно-коммунального хозяйства произошла в Ленинском районе Челябинска. Без отопления и горячей воды остались 20 тыс. человек, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Сегодня ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района города Челябинска. <…> Отключено теплоснабжение многоквартирных, частных домов и социальных объектов. По состоянию на 09:15 (07:15 мск), отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с количеством проживающих 20 тыс. человек, а также 17 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в городе температура воздуха составляет плюс 4 градуса, идет дождь. По информации властей, все социальные объекты, попавшие под отключение, - больницы, детские сады и школы, - несмотря на отключение, работают в обычном режиме, на данный момент температура в зданиях соответствует всем требованиям.

Пресс-службе добавили, что с 09:00 (07:00 мск) производятся пробные запуски системы отопления. Создан оперативный штаб.

Теги
РоссияЧелябинская область
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