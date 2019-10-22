В Екатеринбурге возбудили дело после стрельбы в баре из травматического пистолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили подозреваемого в стрельбе в ночь на 21 октября в одном из баров Екатеринбурга. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза убийством" и "Хулиганство", сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Личность гражданина, устроившего стрельбу в общественном месте и ранившего трех человек, установлена сотрудниками уголовного розыска. Это 38-летний уроженец города Каменска- Уральского по имени Вячеслав, проживавший в Екатеринбурге. В отношении стрелка сотрудники полиции из подразделения дознания ОП №1 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Угроза убийством" и "Хулиганство"", - сказал он.

В результате инцидента пострадали три человека. От госпитализации они отказались.

Горелых добавил, что мужчина уже был фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Хулиганство". Травматический пистолет Grand Power, из которого, предположительно, велась стрельба по посетителям бара, изъят и направлен на экспертизу.

"Как установили оперуполномоченные и дознаватели, в вечер, когда произошло ЧП, подозреваемый сначала выпивал в одной из квартир, а затем со своим знакомым пришел в бар, где и произошел конфликт", - отметил Горелых.