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Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области в 2019 году выросло на 2,2%

По словам специалистов, сезон клещевого энцефалита был неинтенсивным, но длительным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области увеличилось на 2,2% - с 31,3 тыс. в 2018 году до 32 тыс. в 2019-м. Об этом во вторник сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина.

"По количеству пострадавших [от укусов клещей]: в прошлый год 31,3 тыс. [человек], этот год - 32 тыс. по области", - сказала она. Из них 5,6 тыс. - дети, это примерно на уровне прошлого года.

Скрябина пояснила, что на число пострадавших от укусов клещей в этом году повлияли погодные условия и проведение акарицидных обработок: сезон клещевого энцефалита был неинтенсивным, но длительным - с марта по сегодняшний день, особенно в группу риска вошли садовые товарищества.

Она также отметила, что за сезон 2019 года было привито 566 тыс. жителей Свердловской области, объем выполнения плана ревакцинации составил 70%.

"Зарегистрировано с подтвержденным диагнозом меньше 90 случаев клещевого энцефалита и около 480 клещевого боррелиоза", - уточнила она.

Скрябина добавила, что ежегодно в регионе фиксируются случаи летального исхода от укуса клещей, в этом году был зарегистрирован один такой случай.

Теги
РоссияСвердловская область
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