Челябинское управление ФАС выявило нарушения на 32 млн руб. на рынке перевозки отходов

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области установило факт незаконного выделения из бюджета региона свыше 32 млн рублей компании "Полигон ТБО" в качестве субсидий в 2018 году, когда в Челябинске вводился режим ЧС из-за скопления мусора во дворах. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Администрация Челябинска 25 сентября 2018 года ввела режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор после отказа подрядчиков его вывозить из-за переноса свалки в отдаленный район. После этого власти привлекли новых подрядчиков, которым выделили на решение проблемы средства и резервную технику из различных муниципалитетов региона. 8 октября того же года режим ЧС был снят.

"Челябинское управление ФАС России выявило антиконкурентное соглашение на рынке перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО). Антиконкурентные действия участников соглашения были выявлены в связи с прекращением в сентябре 2018 года вывоза на городскую свалку ТКО, образовавшихся от жилищного фонда. <…> В результате были предоставлены субсидии ООО "Полигон ТБО". Общая сумма полученных компанией субсидий составила свыше 32 млн рублей. Информация <…> будет передана в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения ст. 286 ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления ФАС пояснили ТАСС, что субсидия не должна была выделяться, так как для этого не было оснований.

В 2018 году суд по иску Росприроднадзора за нарушения в работе городской свалки аннулировал в Челябинске лицензию муниципального предприятия "Горэкоцентр". По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября 2018 года, с тех пор мусор должны вывозить на новый полигон в Полетаево, который находятся далеко от города, что послужило в прошлом году причиной забастовки подрядчиков.