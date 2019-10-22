Курганская область получит на ремонт ДК 42,8 млн руб. из резервного фонда правительства

КУРГАН, 22 октября. /ТАСС/. Резервный фонд правительства РФ дополнительно выделит Курганской области 42,8 млн рублей в 2019 году на ремонт домов культуры в Белозерском районе и городе Катайске по государственной программе "Развитие культуры и туризма". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Из резервного фонда правительства РФ Курганской области в этом году на ремонт домов культуры дополнительно выделено 42,8 млн рублей в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма", - сказали в пресс-службе.

Средства направят на ремонт Белозерского районного дома культуры (около 23,5 млн рублей) и дом культуры "Лучезар" в Катайске (19,3 млн рублей).

Государственная программа "Развитие культуры и туризма" действует в России с 2013 года.