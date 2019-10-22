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На Урале для инвалидов по зрению откроют музей с моделями зданий

Посетители смогут собрать исторические здания Екатеринбурга из конструкторов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Музей, в котором дети и взрослые с нарушением зрения смогут из конструкторов собрать исторические здания Екатеринбурга, появится в областном центре. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"В Екатеринбурге появится музей, в котором исторические здания [Екатеринбурга] можно будет собрать из конструктора. Проект "Город-конструктор" получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 9,9 млн рублей. Он рассчитан на детей и взрослых с нарушением зрения, именно через тактильные ощущения они познают мир и смогут прикоснуться к истории", - говорится в сообщении.

По данным департамента, кроме зданий в виде конструктора, в музее также будут созданы инструкции по сбору и разбору макетов, аудиогид по музею, а к каждому конструктору записаны тифлокомментарии.

Как пояснила ТАСС руководитель благотворительного фонда "Другой мир", который реализует проект "Город-конструктор", Наталья Заиченко, музей откроется в конце октября 2020 года в торговом центре "Мега". По ее словам, аналогов такого музея нет нигде в мире. В будущем экспонаты выставки могут переехать на полноценную музейную площадку.

"Первоначально мы хотим открыть музей в "Меге", чтобы максимальное количество жителей могли его увидеть, а потом мы в какой-то музей переедем - к примеру, музей [истории] Екатеринбурга очень заинтересован в этом проекте. Летом мы планируем уже частично представить экспозицию и сделать неофициальное открытие музея", - сказала Заиченко.

Руководители проекта в будущем планируют вывозить выставку на другие площадки. "Возможно, будем по отдельности каждый экспонат вывозить в школы и садики, либо полностью весь музей перевозить в другой город, чтобы там горожане знакомились с культурой нашего города", - добавила руководитель фонда "Другой мир".

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РоссияСвердловская область
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