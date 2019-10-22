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Челябинские власти пообещали до полуночи восстановить прерванное аварией отопление

Без горячей воды и тепла остались 20 тыс. жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Ремонтники до полуночи восстановят подачу тепла и горячей воды в дома в Ленинском районе города Челябинска, где в ночь на вторник коммунальная авария коснулась 20 тыс. жителей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"По состоянию на 18:30 (16:30 мск) в Ленинском районе не подано тепло в 17 многоквартирных домов из 154 отключенных первоначально, в один детский сад и 22 частных дома из 152 отключенных первоначально. Работы продолжаются, планируется подключение всех объектов до 24:00 (22:00 мск)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района, из-за этого отключены отопление и горячая вода. Без коммунальных ресурсов остались 17 социально значимых объектов.

Теги
РоссияЧелябинская область
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