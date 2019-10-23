В Златоусте ограничили подачу газа на котельные из-за долга

ТАСС, 23 октября. /ТАСС/. Компания "Новатэк-Челябинск" из-за долга на сумму более 500 млн рублей ограничила подачу газа на котельные в городе Златоусте Челябинской области, что привело к снижению температуры воды в теплосети. Ограничение будет действовать как минимум до ноября, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе города.

В Златоусте проживает около 165,3 тыс. человек.

"<...> Компания "Новатэк-Челябинск" ограничила подачу газа на котельные. Ограничение будет действовать как минимум до ноября. Это связано с задолженностью за потребленный газ", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя главы Златоуста по инфраструктуре Вячеслава Бобылева, которые приводятся в сообщении на сайте администрации, к отопительному сезону город подошел в целом готовым. "Вместе с тем, у города накопилась задолженность перед "Новатек-Челябинск", ее размер по состоянию на 10 октября 2019 года превышает 500 млн рублей. По этой причине "Новатеком" на октябрь месяц введено ограничение по объемам потребления газа. Городские котельные в рамках представленного лимита вырабатывают тепловой ресурс, который по температурному графику чуть ниже требуемых параметров", - отметил Бобылев.

Он подчеркнул, что власти принимают меры к оплате задолженности ресурсоснабжающей организации. "Направлены письма в адрес губернатора и правительства Челябинской области с просьбой оказать поддержку муниципалитету, принимаются меры по взысканию задолженности с населения и прочих потребителей. <…> Население начало гасить долги. Рассчитываем, что в ноябре ситуация должна стабилизироваться", - пояснил он.

В Челябинской области отопительный сезон начался 1 октября, когда температура воздуха составляла в среднем около плюс 6 градусов тепла. Проблемы с подачей тепла возникли в Красноармейском районе, Златоусте, Верхнем Уфалее, Копейске, Челябинске, где в ряд школ, детских садов, многоквартирных домов отопление поступило с задержкой в несколько дней. В прокуратуру области обратились 400 человек.