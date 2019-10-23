Суд на Урале обязал убрать с завода военные изделия спецназначения из-за угрозы населению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Верхнесалдинский районный суд Свердловской области постановил убрать с территории завода химических емкостей изделия специального назначения, которые находились на его территории незаконно и представляют опасность для населения, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе суда.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что на заводе хранятся 48 зенитных управляемых ракет. "Иск удовлетворен в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

В сообщении на сайте суда говорится, что иск подал городской прокурор к Минобороны РФ. В обосновании представитель надзорного ведомства отметил, что между Минобороны и Российской Федерацией, которая является собственником участка, либо между заводом нет какого-либо соглашения, поэтому изделия находятся незаконно. "Кроме того, данные изделия представляют повышенную опасность, что нарушает права и законные интересы Российской Федерации, неопределенного круга лиц на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - отмечается в тексте.

Как сообщил ТАСС источник на заводе, изделия, а именно ракеты, лежат с 1990-х годов. Они предназначались для Военно-морского флота РФ.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основной вид деятельности предприятия - производство оружия и боеприпасов.