В Челябинской области возбудили дело после гибели пяти человек от отравления угарным газом

ТАСС, 23 октября. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью пяти человек, в том числе ребенка, от отравления угарным газом в частном доме в поселке Роза Коркинского района Челябинской области. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность вытяжки системы отопления. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В утреннее время 23 октября в одном из частных домов поселка Роза обнаружены тела пяти местных жителей, в том числе 10-летнего мальчика. Двое местных жителей доставлены в больницу в тяжелом состоянии. <…> По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки системы отопления", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Как пояснила ТАСС глава Коркинского района Наталья Лощинина, в частном доме в поселке Роза Коркинского района проживала семья из пяти человек, двое были у них в гостях. Из-за отравления угарным газом пять человек погибли: четверо из семьи, в том числе один ребенок. Двое выжили, они и вызвали службы. По ее словам, семья неблагополучная, состоит на учете.