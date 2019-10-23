Рейс авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга на Ямал задержали почти на восемь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "РусЛайн" из Екатеринбурга в Новый Уренгой (Ямало-Ненцкий автономный округ) задержан в аэропорту Кольцово почти на 8 часов по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла в среду.

"Рейс задерживается по техническим причинам", - сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в Новый Уренгой в 05:15 мск. Однако вылет был перенесен на 13:00 мск.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика.

Авиакомпания "РусЛайн" - один из крупнейших региональных перевозчиков в России, выполняющий регулярные и чартерные перевозки. В этом году компания открыла рейсы из Нарьян-Мара в Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Екатеринбург, Уфу, Челябинск и Киров.

В новость были внесены изменения (10:07 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.