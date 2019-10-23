НПП "Старт" ожидает 800 млн рублей чистой прибыли в 2019 году

ЕКАТЕРИНУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Екатеринбургское научно-производственное предприятие "Старт" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") планирует завершить 2019 год с чистой прибылью в 800 млн рублей при выручке в 5,8 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Ринат Идрисов.

"Пока у нас ориентировка - 5,8 млрд рублей выручка по этому году без НДС при прибыли около 800 млн рублей. И выручка, и прибыль превышают показатели прошлого года", - сказал Идрисов.

В 2018 году НПП "Старт" выручило 4,3 млрд рублей (без НДС) при чистой прибыли в 320 млн рублей. Гендиректор отметил, что финансовые показатели предприятия в 2020 году могут незначительно снизиться.

"По следующему году мы ожидаем небольшое падение из-за того, что мы начинаем сейчас заниматься выпуском гражданской продукции, и это [адаптация под новые процессы] некоторое время займет, но в рамках 5 миллиардов [выручки] мы должны отработать. Но при этом у нас уже хорошо просматривается 2021 год, как минимум уже сейчас на уровне этого года, и уже неплохо сейчас просматривается 2022 год. Эти прогнозы не учитывают те меры по повышению эффективности деятельности предприятия, которые сейчас предпринимаются. Они нам дополнительный экономический эффект обеспечат", - рассказал Идрисов.

Идрисов также сообщил, что НПП "Старт" досрочно выполнило обязательства по гособоронзаказу на 2019 год.

"В этом году на текущий момент мы весь государственный оборонный заказ выполнили. Выполнили досрочно на 100%. То, что сейчас в цехах, это мы работаем с экспортной продукцией, доделываем, ну и с ноября месяца переходим работать на задел к следующему году", - сказал Идрисов.

В 2016 году НПП "Старт" допустило срыв сроков выполнения контрактов, вовремя не поставив транспортные заряжающие машины по гособоронзаказу, из-за этого было принято решение о кадровых перестановках на предприятии. Гособоронзаказ на 2016 год был выполнен к марту 2017 года, для чего предприятию пришлось фактически перейти на круглосуточный режим работы.

НПП "Старт" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") является одним из ведущих предприятий в области разработки стартовых машин и механизмов для зенитных ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 новых образцов вооружений. Предприятие поставляет военную технику на экспорт в страны СНГ, Ближнего Востока, Южной Америки, Юго- Восточной Азии и Африки.