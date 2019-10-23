В Сургуте изъяли более 52 тыс. бутылок с алкоголем без маркировки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции со складов в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) изъяли более 52 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму около 9 млн рублей, возбуждены уголовные дела. Продукция предназначалась для продажи в магазинах, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудниками УМВД России по Сургуту был выявлен факт хранения для дальнейшей реализации немаркированной алкогольной продукции. Из склада, расположенного по улице Технологической, полицейскими изъято более 23 тыс. контрафактных бутылок на общую сумму порядка 4 млн рублей. Кроме того, изъяты денежные средства в сумме более 50 тыс. рублей, сотовые телефоны, две автомашины и тетради с записями", - говорится в сообщении.

Также при поддержке подразделения ОМОН сотрудниками полиции на других складах, расположенных на улицах Промышленной и Щепеткина в Сургуте, а также в автомобиле обнаружено и изъято почти 29 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму порядка 5 миллионов рублей.

В отношении двух 28-летних гражданин одной из республик ближнего зарубежья возбуждены уголовное дела по ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка продукции без маркировки"). Кроме того, один из подозреваемых привлечен к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ").