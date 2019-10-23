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В Челябинскую область завезли 285 кг колбасы с вирусом африканской чумы свиней

В Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории уточнили, что это первый случай вируса АЧС на территории региона в 2019 году
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в Челябинске в партии вареной колбасы "Бутербродная" производства компании "Итера" (город Балабаново Калужской области) общим весом 285,6 кг. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.

"В адрес предприятия "Южурал-Торг" на складе в Челябинске поступила продукция "Колбаса вареная "Бутербродная" производства АО "Итера" город Балабаново Калужской области. В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции, <…> выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

По данным управления, наличие вируса АЧС подтвердили исследования в двух лабораториях. Данная колбаса была изготовлена 5 октября текущего года, в Челябинск привезена 11 октября. Общий вес партии с вирусом АЧС составил 285,6 кг. В настоящее время колбаса, предположительно, находится в магазинах города.

"На момент поступления информации (о вирусе АЧС - прим. ТАСС) фактически продукция на складе отсутствовала. <…> Большая вероятность, что продукция находится в торговых точках "Южурал-Торг" <…> которых 136. Сотрудниками управления Россельхознадзора и управления ветеринарии Минсельхоза Челябинской области предпринимаются срочные меры по выявлению остатков данной продукции", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в среду в Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории, это первый случай вируса АЧС на территории региона в 2019 году.

О заболевании

АЧС - вирусная болезнь свиней, которая характеризуется лихорадкой, посинением кожи и излияниями крови во внутренних органах. Его переносчики - инфицированные или уже выздоровевшие животные. Как правило вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риск, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.

Впервые болезнь зафиксировали в начале XX века, после того, как европейцы попытались ввезти культурные породы свиней в страны субэкварториальной и южной Африки. С 2007 года заболевание распространилось из Грузии к южным границам России и с тех пор отдельные вспышки происходят в разных областях страны.

Теги
РоссияЧелябинская область
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