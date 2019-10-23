РМК вложит около 12,2 млрд руб. в развитие "Карабашмеди" до 2022 года

КАРАБАШ /Челябинская область/, 23 октября. /ТАСС/. "Русская медная компания" (АО "РМК", Екатеринбург) до 2022 года планирует инвестировать около 12,2 млрд рублей в развитие мощностей и повышение экологичности завода "Карабашмедь" (Карабаш, Челябинская область, входит в Группу РМК). Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе компании.

В среду Текслер проводит рабочую поездку в Карабаш, во время которой побывал на заводе "Карабашмедь", где провел встречу с председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным.

"В Карабаше председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин сообщил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, что РМК до 2022 года суммарно направит около 12,2 млрд рублей на развитие мощностей завода "Карабашмедь". Компания планирует повысить производительность завода по черновой меди примерно на треть, то есть до 230 тыс. тонн в год, и организовать на предприятии новый участок по выпуску медных анодов мощностью 265 тыс. тонн в год. Бюджет проекта оценивается почти в 6,5 млрд рублей. Для утилизации дополнительных объемов печных и отходящих газов также планируется провести модернизацию, на это направят около 5,7 млрд рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в ходе реализации проекта в металлургическом цехе предприятия будет смонтирован дополнительный, четвертый конвертер, а также будут построены две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной. Для утилизации дополнительных объемов печных и отходящих газов к моменту запуска участка по выплавке анодов начнет работу второй сернокислотный цех. Первые аноды "Карабашмедь" планирует выпустить в 2021 году.

ЗАО "Карабашмедь" - одно из старейших медеплавильных предприятий Челябинской области. Основным видом деятельности предприятия является производство черновой меди.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее состав входят горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки.