На Ямале в 2020 году сократят немедицинских работников в больницах и поликлиниках

ТАСС, 23 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с января 2020 года сократят 85 сотрудников медучреждений, трудоустроив 64 из них на аналогичные должности. Сокращения не коснутся медицинского персонала, сообщили в среду ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

"Всего планируется сократить 122 ставки, многие из них вакантны в течение длительного времени. Под сокращение попадают 85 человек. Из них 64 человека будут трудоустроены на аналогичные должности в другие медорганизации. Сокращений среди медицинского персонала не будет", - сказали в департаменте.

По данным ведомства, сокращения обусловлены централизацией бухгалтерского и экономического учета, а также отказом от второстепенных видов деятельности - передача на аутсорсинг услуг по уборке помещений, привлечение вневедомственной охраны, автоматизация и внедрение программных продуктов, которые не требуют участия человека.

"21 человек (прочий персонал - бухгалтера, экономисты Ноябрьской ЦГБ) планируются к сокращению в связи с передачей функций по ведению бухгалтерского и финансово-экономического учета в ОГКУ "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения", - добавили в департаменте.

Согласно постановлению, опубликованному на портале правительства ЯНАО, сокращение штата коснется одиннадцати медучреждений, в том числе Ноябрьской центральной городской больницы, Ноябрьской городской стоматологической поликлиники, Ямало-Ненецкого окружного специализированного дома ребенка, Надымской центральной районной больницы, Надымской городской стоматологической поликлиники, Ноябрьского психоневрологического диспансера, Лабытнангской городской больницы и Ноябрьской станции скорой медицинской помощи.

При этом, согласно документу, увеличение штатной численности ожидается в трех учреждениях: в Ноябрьской станции скорой медицинской помощи добавится более 60 ставок, в Дирекции по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения - 53 ставки, в Муравленковской городской больнице - 3,75 ставки.