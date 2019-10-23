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Облсуд подтвердил штраф жителю Дегтярска за попытку установить памятную доску Никсону

Мужчину оштрафовали 3 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без изменения решение районного суда о штрафе в 20 тыс. рублей в отношении мужчины, который пытался установить в Дегтярске памятную доску президенту США Ричарду Никсону, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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3 сентября в пресс-службе Ревдинского городского суда Свердловской области сообщали, что суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей жителю Дегтярска, который ранее пытался установить в городе памятную доску 37-му президенту США Ричарду Никсону. Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Сторона защиты обжаловала решение, дело было передано в областной суд.

"Постановление Ревдинского районного суда оставить без изменения", - сказал судья. После заседания мужчина сообщил, что будет обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

Теги
РоссияСвердловская область
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