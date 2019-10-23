Число пострадавших от гаффской болезни в Тюменской области выросло до шести

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Тюменские медики вывезли из деревни Ачиры в Тюменской области с симптомами редкой гаффской болезни еще троих местных жителей, сообщил в среду ТАСС глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев. Общее число пострадавших, таким образом, выросло до шести человек.

Во вторник, 22 октября, региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило, что в деревне Ачиры, по предварительным данным, зарегистрированы три случая заболевания. Вспышку болезни в регионе фиксируют впервые. Предположительно, фактором ее передачи послужило употребление рыбы, которую местные жителями выловили сами.

"В деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области работают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, которые производят пробы воды и рыбы, чтобы установить истинные причины заражения жителей гаффской болезнью. Одновременно с этим проводят подворовый обход населения с целью предупреждения о рисках возможного заражения. Сегодня из муниципального образования в ОКБ №3 Тобольска, средствами санавиации, вывезли еще троих мужчин: 34, 40 и 63 лет, которые не являются членами одной семьи. В первом случаи речь шла взрослой супружеской паре, которая могла заразится опасной болезнью, съев больную рыбу", - сказал Яналиев.

Деревня Ачиры Тобольского района располагается в 350 км от Тюмени, расположена среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

"Основным пропитанием для людей и не только является карась, выловленный в ближайшем озере Андреевское. Две недели назад в деревне Ачиры по не известным до сих пор причинам наблюдался мор собак. На этой неделе с признаками острого отравления и судорогами конечностей в больницы начали вывозить людей", - сказал Яналиев.

Как пояснили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре, из трех госпитализированных во вторник, у двоих клинически подтвердили гаффскую болезнь, третий находится под наблюдением. Для уточнения эпидемиологической ситуации в деревне Ачиры ТАСС направил в ведомство официальный запрос.