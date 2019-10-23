Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 48 тыс. человек в Югре могут остаться без воды из-за долгов "Водоканала"

По данным компании "Газпром энергосбыт Тюмень", долг перед организацией составляет 52 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Муниципальное предприятие "Водоканал" в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры задолжало "Газпром энергосбыт Тюмень" 52 млн рублей за электроэнергию. Из-за долгов жители района могут остаться без водоснабжения, сообщается на сайте "Газпром энергосбыт Тюмень".

Советский район располагается на западе ХМАО, в нем проживает около 48 тыс. человек. Как отмечается в картотеке арбитражных дел, 9 октября 2019 года Арбитражный суд ХМАО признал "Водоканал" банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

"Водоканал" не платит энергетикам уже в течение 20 месяцев - к 1 октября 2019 года долг перед АО "Газпром энергосбыт Тюмень" составил 52 млн рублей, - говорится в сообщении. - Жители Советского района Югры рискуют остаться без водоснабжения в разгар осенне-зимнего периода".

В компании добавили, что в настоящее время в "Газпром энергосбыт Тюмень" отсутствует информация о поставщике услуг по водоснабжению и водоотведению в Советском районе, который сменит "Водоканал".

В пресс-службе Советского района ТАСС отказались оперативно комментировать ситуацию, попросив официальный запрос. Комментарием компании "Водоканал" ТАСС также не располагает.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Югре создали интерактивную карту с местами пребывания политических ссыльных
Основой для нее стали документы из архивов Сургута, Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС