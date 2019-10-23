Почти 48 тыс. человек в Югре могут остаться без воды из-за долгов "Водоканала"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Муниципальное предприятие "Водоканал" в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры задолжало "Газпром энергосбыт Тюмень" 52 млн рублей за электроэнергию. Из-за долгов жители района могут остаться без водоснабжения, сообщается на сайте "Газпром энергосбыт Тюмень".

Советский район располагается на западе ХМАО, в нем проживает около 48 тыс. человек. Как отмечается в картотеке арбитражных дел, 9 октября 2019 года Арбитражный суд ХМАО признал "Водоканал" банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

"Водоканал" не платит энергетикам уже в течение 20 месяцев - к 1 октября 2019 года долг перед АО "Газпром энергосбыт Тюмень" составил 52 млн рублей, - говорится в сообщении. - Жители Советского района Югры рискуют остаться без водоснабжения в разгар осенне-зимнего периода".

В компании добавили, что в настоящее время в "Газпром энергосбыт Тюмень" отсутствует информация о поставщике услуг по водоснабжению и водоотведению в Советском районе, который сменит "Водоканал".

В пресс-службе Советского района ТАСС отказались оперативно комментировать ситуацию, попросив официальный запрос. Комментарием компании "Водоканал" ТАСС также не располагает.