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Челябинский губернатор пообещал разобраться с высоким тарифом на отопление в Карабаше

По словам одного из жителей города, за 50 кв. метров жилой площади льготный тариф на отопление примерно в два раза больше, чем в Челябинске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер Наиль Фаттахов/ТАСС
Описание
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© Наиль Фаттахов/ТАСС

КАРАБАШ /Челябинская область/, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду на встрече с жителями Карабаша, которые пожаловались на высокий тариф на отопление, пообещал направить в город специальную комиссию, которая должна разобраться в ситуации.

"В город пришлем комиссию. <...> Схему теплоснабжения города - пересмотреть. Схема была сделана неоптимально. Договорились ее пересмотреть, найти оптимальное решение. В Карабаше можно было иметь самые низкие тарифы в регионе", - сказал Текслер.

По словам одного из жителей Карабаша, за 50 кв. метров жилой площади льготный тариф на отопление составляет 5 тыс. 200 рублей в месяц (примерно в два раза больше, чем в Челябинске) и 10 тыс. 400 рублей в месяц без льготы.

В среду Текслер с рабочей поездкой побывал в моногороде Карабаше, где посетил градообразующее предприятие "Карабашмедь", детский сад, спорткомплекс, строящийся торгово-развлекательный центр и другие объекты.

Карабаш - моногород в Челябинской области, население составляет более 11 тыс. человек. В городе расположен один из старейших медеплавильных заводов региона - градообразующее предприятие "Карабашмедь", которое в 2004 году вошло в состав РМК. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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