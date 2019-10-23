На Урале против коммунальщиков возбудили уголовное дело об ущербе на 34 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в отношении руководства коммунальных предприятий "ТГК "Стройком" и "Перспектива +" в Каменске-Уральском, не перечисливших свердловскому филиалу "ЭнергосбыТ Плюс" собранные с энергопотребителей порядка 34 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"В отношении руководства ООО "ТГК "Стройком" и ООО "Перспектива +" возбуждено уголовное дело. Компании, в разное время обеспечивавшие тепло- и водоснабжение Каменского городского округа, собирали денежные средства с населения и юридических лиц, после чего не перечисляли их поставщику электроэнергии. В результате Свердловскому филиалу АО "ЭнергосбыТ Плюс" был нанесен ущерб более 34 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Стройком" обеспечивало тепло- и водоснабжение Каменского городского округа до марта этого года, накопив долг перед энергетиками в размере 6,3 млн рублей. Далее обслуживанием занялась компания "Перспектива+" из-за того, что "Стройком" не смог подтвердить тариф в РЭК. Однако новая компания также задолжала энергетикам 25,5 млн рублей. Директором обеих организаций являлся один человек.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб". Сейчас следствие устанавливает ответственных за причинение ущерба сотрудников, им грозит до 5 лет лишения свободы.