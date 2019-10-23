Без работы остаются десять сотрудников закрытого курганского тубдиспансера

Ранее работникам медучреждения объявили о закрытии отделения на капитальный ремонт в связи с высокой степенью изношенности коммунальных систем и самого здания, предложив временно перевестись в любые другие структурные подразделения Курганского областного отделения для больных туберкулезом или в другие учреждения на выбор. Однако ряд сотрудников отказались покинуть здание тубдиспансера из-за опасений, что учреждение закроют навсегда.

ТАСС, 23 октября. Десять сотрудников закрытого на ремонт четвертого подразделения Курганского областного отделения для больных туберкулезом в поселке Чернавском на данный момент не трудоустроены. Об этом в среду на брифинге сообщила глава департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

"Занимаемся вопросом трудоустройства медицинских работников и обслуживающего персонала. По состоянию на 23 октября из 43 человек, которые работали в данном отделении - 20 человек уже трудоустроены, двенадцать человек - это те, кто приняли решение о выходе на пенсию. Еще одна медсестра сегодня согласилась на трудоустройство. Не трудоустроено 10 человек - младший медицинский и обслуживающий персонал", - сказала Кокорина.

По ее словам, департамент ежедневно отчитывается о ситуации в Министерство здравоохранения РФ и Медицинскую палату РФ, создана общественная комиссия, которая даст оценку действиям властей в ситуации с закрытием медучреждением. "В состав войдут представители общественных организаций и объединений Курганской области члены Общественной палаты и Медицинской палаты региона, Общероссийского народного фронта, уполномоченный по правам человека региона и ряд других, возглавлять ее будет заместитель председателя Общественной палаты региона Леонид Пономарев", - пояснила Кокорина.

Правительство региона ранее сообщало ТАСС, что двадцать пять из 43 сотрудников попали под сокращение после отказа перевестись на другие рабочие места. "Ситуация меняется, люди меняют свое мнение и соглашаются на трудоустройство. С оставшимися десятью сотрудниками ведется ежедневная работа", - уточнили в пресс-службе областного правительства.

16 октября главврач Курганского областного отделения для больных туберкулезом Юлиана Просвирнина сообщила о том, что подразделение в Чернавском приостановило деятельность в связи с капитальным ремонтом. По ее словам, несколько пациентов не согласились переходить в другие корпуса и самовольно оставались в закрытом здании, опасаясь, что отделение будет окончательно закрыто. Директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина сообщала, что всего в здании оставались девять человек - два медицинских работника, представители "Альянса врачей" и лица, представившиеся пациентами. Протестующие против закрытия на ремонт подразделения тубдиспансера в Чернавском были доставлены в отделение полиции в Кетово "для выяснения ситуации".