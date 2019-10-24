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Заключенный курганской колонии обвиняется в призывах к терроризму

В ФСБ сообщили, что зафиксированы его систематические беседы с сокамерниками

ТАСС, 24 октября. Осужденный одной из исправительных колоний в Курганской области обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по региону.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий зафиксированы систематические беседы осужденного с отбывающими наказание в указанном исправительном учреждении. В соответствии с заключением специалиста в данных разговорах мужчина оправдывает и обосновывает деятельность запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России организации "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), призывает к участию в вооруженном джихаде в ее составе, формирует у собеседников представление о правомерности и привлекательности ИГИЛ, склоняет участию в ее деятельности после освобождения из исправительной колонии, побуждая сокамерников принять ислам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в сентябре 2019 года в отношении заключенного следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Теги
РоссияКурганская область
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