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ОНФ проверит отделение курганского тубдиспансера и жалобы его сотрудников

Работники хотели бы быть уверены, что диспансер действительно нуждается в ремонте, отметили в организации

КУРГАН, 24 октября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит состояние закрытого на ремонт отделения Курганского областного тубдиспансера в поселке Чернавском, откуда не хотели уходить ряд сотрудников из-за опасений, что его закроют навсегда. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе региональной палаты фонда.

Ранее работникам медучреждения объявили о закрытии отделения на капремонт в связи с высокой степенью изношенности коммунальных систем и самого здания, предложив временно перевестись в любые другие структурные подразделения Курганского областного отделения для больных туберкулезом или в другие учреждения на выбор. Однако ряд сотрудников отказались покинуть здание, они также утверждали, что медучреждение может продолжать работу.

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"Работники хотели бы быть уверены, что диспансер действительно нуждается в ремонте. Да, ОНФ участвует в оценке состояния здания и будет добиваться, чтобы результаты оценки были доступны общественности", - сказали в пресс-службе.

Также добавили, что сейчас продолжается сбор и анализ обращений сотрудников закрытого отделения. "Пока что не все работники диспансера высказались. Работники тубдиспансера жалуются, что не у всех сходится история с зарплатами. ОНФ будет разбираться в этом вопросе", - добавили в пресс-службе.

Чернавское отделение тубдисапнсера находится примерно в 60 км от Кургана. Здания его корпусов и котельная были построены в 1966 году, их износ, согласно акту обследования межведомственной комиссии, составляет от 61 до 85%. В отделении работало 43 сотрудника, 25 из них отказывались от трудоустройства в предложенных местах. 23 октября эта цифра снизилась до 10, согласно данным департамента здравоохранения региона.

Теги
РоссияКурганская область
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