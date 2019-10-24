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Уволенная за обнаженные фото тренер вызвана на допрос по делу о порнографии

Жительница Магнитогорска Екатерина Конопенко сообщила в соцсети, что получила две повестки как свидетель

ТАСС, 24 октября. Тренер детского юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске Екатерина Конопенко, уволенная из-за размещенных в интернете фотографий, на которых она изображена в обнаженном виде, была вызвана на допрос по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом женщина сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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"Ко мне домой пришел майор полиции Ленинского РОВД Магнитогорска и вручил две повестки как свидетелю. В повестках указано, что усматриваются признаки статьи 242 часть 3 УК РФ. Настойчиво задавал мне вопросы, но я сказала, что все пояснения будут в присутствии адвоката. Поскольку мой адвокат сейчас находится в больнице, вынуждена была направить по почте соответствующее заявление в РОВД: мол, я буду давать свои пояснения только в присутствии моего адвоката по соглашению", - написала Конопенко.

Ранее со ссылкой на прокуратуру Челябинской области сообщалось, что руководство детского юношеского центра "Максимум" уволило тренера из-за размещенных в соцсети "ВКонтакте" фотографий 19-летней давности, на которых она изображена в обнаженном виде. Конопенко сообщила ТАСС, что в 2000 году принимала участие в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта. По ее словам, фотографии позже были размещены кем-то в социальной сети. В начале октября тренер сообщила ТАСС, что подала иск о восстановлении в должности.

Теги
РоссияЧелябинская область
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