Новый фонд "Сапфир" в Свердловской области будет поддерживать талантливых детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Сапфир", который будет специализироваться на поддержке талантливых детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, через различные направления искусства, открывается в четверг на площадке Свердловской филармонии. На открытии фонда выступит Екатерининский оркестр, сообщил директор фонда Олег Маэстро на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Уникальное событие сегодня в Свердловской области: сегодня рождается молодой, творческий и амбиционный коллектив, в состав которого входят высокопрофессиональные музыканты Екатерининского оркестра, - благотворительный фонд "Сапфир". Одной из главных миссий нашего фонда является поддержка талантливых детей в области искусства. В основном помогаем всем детям, проживающим на территории Свердловской области. Среди целей фонда - оказание помощи детям сиротам, поддержка талантливых детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Маэстро.

По его словам, в планах фонда находить в регионе талантливых детей и организовывать их выступления на сцене культурных учреждений Свердловской области вместе с известными музыкантами или актерами.

"Живое звучание - это одно из направлений фонда, которое "Сапфир" будет развивать. Талантливые дети будут у нас получать возможность выступить с [Екатерининским] оркестром, потому что в принципе не каждый ребенок может выйти на сцену. Это направление будет у нас активно развиваться", - добавил директор оркестра Евгений Кармазин, отметив, что также фонд будет развивать театральное направление, чтобы дети могли участвовать в спектаклях с известными актерами.

За последние несколько месяцев фонд уже посетил ряд детских домов в Свердловской области, провел мини-спектакли с детьми, уточнил Маэстро. "Поддержку фонда оказывает правительство Свердловской области. Основную часть средств на реализацию нашего проекта мы будем получать от благотворителей. Также будем участвовать в президентских и губернаторских грантах", - отметил он.