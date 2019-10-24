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В Челябинске из продажи убирают колбасу с вирусом африканской чумы свиней

В городе проводятся внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы "Бутербродная" производства компании "Итера" из Калужской области
Описание
© Михаил Солунин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Челябинской области изымает из торгового оборота колбасу, в которой был выявлен вирус африканской чумы свиней (АЧС), для дальнейшего уничтожения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

Региональное управление Россельхознадзора 23 октября сообщило об АЧС в партии вареной колбасы "Бутербродная" производства компании "Итера" (город Балабаново Калужской области) общим весом 285,6 кг. Колбасу привезли в Челябинск.

"Министерство сельского хозяйства Челябинской области по согласованию с областной прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы с геномом африканской чумы свиней, завезенной на территорию региона из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена", - говорится в сообщении.

АЧС - вирусная болезнь свиней, которая характеризуется лихорадкой, посинением кожи и излияниями крови во внутренних органах. Его переносчики - инфицированные или уже выздоровевшие животные. Как правило вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека прежде зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риск, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей.

Впервые болезнь зафиксировали в начале XX века после того, как европейцы попытались ввезти культурные породы свиней в страны субэкваториальной и южной Африки. С 2007 года заболевание распространилось из Грузии к южным границам России, и с тех пор отдельные вспышки происходят в разных областях страны.

Теги
РоссияЧелябинская область
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