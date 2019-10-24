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В Турции умерла туристка из Екатеринбурга, госпитализированная во время отдыха

В страховой компании сообщили, что оплатят в полном объеме расходы на госпитализацию и возвращение тела женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Туристка из Екатеринбурга, госпитализированная во время отдыха в Турции, умерла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе страховой компании клиентки "РЕСО-Гарантия".

Ранее местные СМИ сообщали, что 8 октября 54-летней женщине стало плохо возле бассейна после занятия аэробикой. Ее увезли в госпиталь, где выяснилось, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. В результате ее перевели в клинику в Анталье, где врачи ввели российскую туристку в искусственную кому.

"Наша сервисная компания занимается вопросами посмертной репатриации застрахованной. События развивались стремительно и драматично. Полученный медицинский отчет подтверждает, что турецкие врачи все это время боролись за ее жизнь, но медицина оказалась бессильна", - сказали там.

В пресс-службе уточнили, что дата репатриации пока не определена.

Заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов отметил, что компания оплатит в полном объеме расходы на госпитализацию и возвращение тела умершей российской туристки.

"Диагноз, ставший причиной госпитализации, входит в число исключений из страхового покрытия многих страховых компаний, в том числе и нашей. Однако с учетом того, что заболевание протекало скрыто, застрахованная не могла предполагать последствий своего состояния и предупредить их наступление, страховщик принял решение оплатить в полном объеме расходы на ее госпитализацию и репатриацию. Страховая сумма по договору составляет €30 тыс. и должна быть достаточной для покрытия репатриации и медицинских мероприятий, которые все это время проводились в отношении застрахованной врачами, боровшимися за жизнь пациентки", - пояснил он.

Теги
ТурцияРоссияСвердловская область
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