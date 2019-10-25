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Камерный оперный театр в Екатеринбурге могут открыть к 300-летию города

В городе пока работает один театр оперы и балета, основанный в начале XX века и вмещающий в себя более 900 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Камерный оперный театр может появиться в Екатеринбурге к 300-летнему юбилею города, сообщил в четверг ТАСС директор Екатерининского оркестра Евгений Кармазин.

"Наша задача - это возрождение, создание на базе, возможно, [кинотеатра] "Колизея" камерного оперного театра. Современный музыкальный театр. Мы в этом направлении развиваемся, переговоры ведем, есть даже некоторые люди, заинтересованные в этом с точки зрения даже спонсоров", - сказал Кармазин.

По его словам, камерный оперный театр может появиться в Екатеринбурге к 300-летию города, в 2023 году. "Я считаю, это был бы очень большой подарок городу на 300-летие. Потому что в здании первого городского театра, даже когда еще оперного театра не было, там исполнялись оперы. Я думаю, что у нас должно все получиться, потому что мы работаем на благо общества", - добавил директор Екатерининского оркестра.

Сейчас в городе работает один театр оперы и балета, который был основан в начале XX века. Он вмещает более 900 человек.

Кинотеатр "Колизей" находится в центре Екатеринбурге. Здание построено в 1847 году для городского театра, с 1912 года в нем велись кинопоказы. В настоящее время кинопоказы там приостановлены. С 11 сентября по 1 декабря "Колизей" является одной из площадок Уральской индустриальной биеннале.

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