Открытое горение в жилом доме в Югре ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Открытое горение в частично расселенном жилом доме в поселке Белый Яр в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировано на площади 120 кв. метров. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Открытое горение ликвидировано в 09:45 по местному времени (07:45 мск) на площади 120 кв. метров. В настоящее время идет проливка конструкций. По предварительным данным, погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Поселок Белый Яр располагается в 10 км от Сургута в Сургутском районе. В поселке проживает около 17 тыс. человек. По данным регионального управления МЧС, пожар в двухэтажном жилом частично расселенном доме возник в пятницу в 07:59 по местному времени (05:59 мск). На момент прибытия пожарных шло горение квартиры на втором этаже с выходом на кровлю. Возгорание было локализовано в 09:05 по местному времени (07:05 мск) на площади 120 кв. метров.

Всего в доме проживало в трех квартирах 13 человек. Как сообщалось, пожарными было спасено три человека, одна женщина обратилась к врачам скорой помощи, остальные жильцы эвакуировались сами. В ликвидации пожара были задействованы 36 человек и 10 единиц техники.