Челябинского экс-замгубернатора отправили из колонии на принудительные работы

ЧЕЛЯБИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков, осужденный в прошлом году на 5,5 года колонии, отправлен на принудительные работы в Оренбург. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Акулич.14 октября Копейский городской суд Челябинской области удовлетворил ходатайство осужденного и заменил заключение исправительными работами, чтобы у Сандакова была возможность выплачивать назначенный ему в виде дополнительного наказания штраф в 7 млн рублей.

"Сегодня утром Николай Сандаков вышел из колонии, так как отправлен на принудительные работы в Оренбург. Какая именно работа будет у него в Оренбурге, определит администрация специализированного центра. В Оренбурге он будет жить в общежитии, из его заработной платы будут вычитать за питание, проживание, а также в доход государства. Из остатка денег он будет исполнять дополнительное наказание: выплачивать штраф. Осталось выплатить чуть меньше, чем 3,5 млн рублей", - сказал Акулич.

По словам адвоката, работать в Оренбурге Сандакову предстоит 2,5 года. После этого срок основного наказания будет отбыт.

Советский районный суд Челябинска 5 октября 2018 года признал Сандакова виновным в мошенничестве, подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и в получении взятки и приговорил его к 5,5 года заключения в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн рублей. Вынося приговор, суд указал, что срок давности по статье о подстрекательстве истек.

Установлено, что в 2013-2014 годах Сандаков получил от директора фирмы ЧОП "Питон" взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения на сумму не менее 1,96 млн рублей за помощь в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для охранного предприятия. В 2011-2012 годах осужденный, занимая должность первого помощника губернатора Челябинской области, обманом похитил у бывшего сити-менеджера Озерска 1,5 млн рублей, пообещав ему, что в будущем он возглавит Магнитогорск. В 2013 году Сандаков заказал специалисту по компьютерным технологиям осуществить неправомерный доступ к содержимому электронных почтовых ящиков и личной переписке челябинского политолога и начальника одного из управлений администрации губернатора. Вынося приговор, суд организацию взлома электронной почты переквалифицировал на подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации.