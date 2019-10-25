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На Ямале автомобиль сбил двух дорожных рабочих

Один из них погиб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух дорожных рабочих на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Один из рабочих умер в машине скорой помощи, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.

"24 октября на 831-м км автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля ГАЗ не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух дорожных рабочих. В результате ДТП один из рабочих умер в карете скорой медицинской помощи, второй был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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