На Ямале автомобиль сбил двух дорожных рабочих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух дорожных рабочих на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. Один из рабочих умер в машине скорой помощи, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД в пятницу.

"24 октября на 831-м км автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля ГАЗ не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух дорожных рабочих. В результате ДТП один из рабочих умер в карете скорой медицинской помощи, второй был госпитализирован", - говорится в сообщении.