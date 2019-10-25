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Концерт Полины Гагариной в Екатеринбурге перенесли на 6 декабря

В пятницу певица сообщила в Instagram о плохом самочувствии
Полина Гагарина Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Полина Гагарина
© Михаил Метцель/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Концерт певицы Полины Гагариной, который должен был состояться в пятницу на площадке конгресс-холла "Екатеринбург-экспо", переносится на начало декабря. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе концертной площадки.

"Концерт Гагариной [в Екатеринбурге] перенесен на 6 декабря", - сказали в справочной службе.

В пятницу Гагарина сообщила на своей странице в Instagram о плохом самочувствии. "Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью", - написала артистка.

Гагарина - российская певица, занявшая второе место на международном конкурсе "Евровидение" в 2015 году.

Теги
РоссияСвердловская область
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