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Ямальский прокурор нашел нарушения в колонии для опасных преступников

В частности, выявлены нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима и профилактике правонарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Герасименко выявил нарушения содержания осужденных в исправительной колонии № 18 "Полярная сова" по итогам проверки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

"По результатам проверки выявлены нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима и профилактике правонарушений. Администрацией исправительного учреждения не приняты исчерпывающие меры к обеспечению режима, постоянного надзора за поведением осужденных и исполнением возложенных на них обязанностей, а находящиеся в распоряжении технические средства контроля используются не всегда эффективно", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в ходе проверки были установлены нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскной и профилактической работы. "В целях устранения нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

ИК № 18 находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в ней содержатся пожизненно осужденные.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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