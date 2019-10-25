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Власти сменили поставщика услуг ЖКХ в муниципалитете Югры из-за банкротства "Водоканала"

Предприятие задолжало "Газпром энергосбыт Тюмень" за электроэнергию 52 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры передадут функции муниципального предприятия-банкрота "Водоканал", задолжавшего "Газпром энергосбыт Тюмень" 52 млн рублей за электроэнергию, другой местной компании - МУП "Совгеодезия". При этом изменения стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению для жителей не будет, сообщил в пятницу ТАСС исполняющий обязанности главы Советского района Александр Уланов.

Советский район располагается на западе Югры, в нем проживает около 48 тыс. человек. Арбитражный суд Югры 9 октября 2019 года признал муниципальное предприятие "Водоканал" в Советском районе банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. По данным пресс-службы "Газпром энергосбыт Тюмень", из-за долгов жители района могут остаться без водоснабжения в разгар осенне-зимнего периода.

"С 1 ноября 2019 года услуги по водоснабжению и водоотведению в Советском районе начнет осуществлять муниципальное предприятие "Совгеодезия". Жители муниципалитета с этого момента будут вносить платежи за водоснабжение и водоотведение на счета данного предприятия. При этом никакой разницы в качестве и стоимости услуг для них не произойдет, тарифы останутся прежними", - сказал Уланов.

Как пояснили ТАСС в юридическом управлении администрации Советского района, "Совгеодезия" принадлежит властям района и занимается обслуживанием котельных. "Чтобы не создавать новое предприятие было принято решение передать "Совгеодезия" оборудование "Водоканала" и функции по водоснабжению и водоотведению. В уставе у данного предприятия были данные виды деятельности", - уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Советского района, потребители-должники "Водоканала" - физические и юридические лица - получат иски от арбитражного управляющего. "Взысканные таким образом средства пойдут на погашение долгов "Водоканала" за энергоресурсы", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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