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Избирком Свердловской области получил заявку на референдум о возврате прямых выборов мэра

Депутаты Заксобрания региона в апреле 2018 года приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, согласно которой главу города избирают депутаты гордумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Свердловская избирательная комиссия получила от инициативной группы екатеринбуржцев ходатайство о проведении референдума о возврате прямых выборов мэра во всех городах региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного избиркома в пятницу.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в апреле 2018 года приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления. Согласно ей, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

"Вечером 23 октября поступило ходатайство, мы его зарегистрировали, и по закону у нас на рассмотрение [ходатайства] есть 15 дней. Крайний срок - 16 ноября. В течение 15 дней мы проверяем представленный документ на соответствие требованиям, если есть основание, то принимается постановление об отказе в регистрации. Если все соответствует требованиям, то мы принимаем постановление о том, что все соответствует, и направляем документ в Законодательное собрание Свердловской области. Депутаты тоже изучают [документ] и выносят свое решение", - сказали в пресс-службе.

По данным облизбиркома, многие из членов инициативной группы ранее ходатайствовали о проведении референдума по выбору площадки для храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Избирательная комиссия Екатеринбурга неоднократно отказывала инициативной группе в проведении референдума из-за выявленных в документах ошибок.

Теги
РоссияСвердловская область
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