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В тюменской деревне, где обнаружили гаффскую болезнь, запретили вылов рыбы в озере

В региональном управлении ветеринарии отметили, что источником заболевания могли стать караси

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Жителям деревни Ачиры Тюменской области запретили ловить рыбу из озера Андреевское - уже десять человек здесь заразились редкой гаффской болезнью. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Гаффскую болезнь выявили 22 октября. Сейчас известно о десятерых госпитализированных, двое из них находятся в реанимации. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

"Введен запрет на вылов рыбы в озере Андреевское, которое находится в 15-20 км от деревни", - сказал собеседник агентства. В управлении отметили, что источником заболевания могли стать караси.

Запрет также распространяется и на использование воды озера в хозяйственно-бытовых целях - информацию об этом на своем сайте разместило региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, пробы воды из деревенской скважины и местной реки Алымка, почвы - все соответствует нормам.

Деревня Ачиры Тобольского района располагается в 350 км от Тюмени, расположена среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

Теги
РоссияТюменская область
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