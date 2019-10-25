Полпред в УФО раскритиковал состояние ливневой канализации в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Ливневая канализация в Тюмени во время сильных дождей не справляется со своей работой, в результате улицы оказываются затопленными. Об этом сообщил в пятницу в Тюмени на совещании, посвященном реализации нацпроектов, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

"Опережающее строительство автодорог требует развития соответствующей инфраструктуры. Хотел бы обратить внимание на состояние ливневой канализации в городах, особенно в областном центре. В весенний период и при сильных ливнях она не справляется: вода заполняет целые кварталы и улицы, стоит на детских площадках и размывает газоны. В соцсетях появляются видео, где тюменцы пересекают улицы на лодках", - сказал он.

Цуканов отметил, что это происходит, потому что канализация имеет тупики, из-за этого переполняются коллекторы, потом вода заливает дороги. "Более того, новые районы строятся без необходимой инфраструктуры", - добавил полпред.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уточнил, что власти привлекли компанию из Санкт-Петербурга для анализа ситуации. Мониторинг выявил слабые места, на данный момент "ливневка" почищена на 100%. Также есть планы по подключению к ней строящихся микрорайонов.

По его словам, автодороги в Тюменской области считаются одними из лучших в стране и УФО. Свыше 61% региональных дорог соответствует установленным нормативам.