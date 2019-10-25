Охранника челябинской больницы осудили за избиения пациентов в приемном покое

ЧЕЛЯБИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Охранник расположенной в Челябинске областной клинической больницы осужден на 1,5 года ограничения свободы за избиение пациентов в приемном покое. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Работник частной охранной организации осужден за избиение пациентов ГБУЗ ОКБ №3. Судом ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы", - сказала собеседница агентства.

По данным прокуратуры, 1 января в приемном покое охранник в ходе конфликта с 60-летним пациентом пристегнул его наручниками к трубе и резиновой палкой нанес не менее 15 ударов. 5 января в том же помещении у охранника возник конфликт с 33-летним пациентом, которому он нанес удар в лицо, а после ткнул электрошокером в область живота. Также удары ногами по телу получил родственник пострадавшего. К нему электрошокер преступник применил не менее 50 раз.