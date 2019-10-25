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Труппа театра "Урал Опера Балет" выступит в Израиле со спектаклем XIX века

Балет "Пахита" покажут в начале марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Труппа екатеринбургского театра "Урал Опера Балет" представит спектакль "Пахита" на сцене Национального театра "Габима" в Тель-Авиве (Израиль). Спектакль будет показан в начале марта, сообщили журналистам в пресс-службе театра в пятницу.

"Спектакль "Пахита", уже успевший получить главную российскую театральную награду "Золотая маска" и неформальное звание "важнейшей балетной премьеры десятилетия", будет показан 5 и 6 марта 2020 года на фестивале русской культуры M.ART на сцене Национального театра "Габима". Уже открыта продажа билетов на представления", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, гастроли труппы станут кульминацией фестиваля, который будет проходить с 20 февраля по 7 марта 2020 года. "В одну программу собрано все самое важное в русскоязычной культуре сегодня. Жители Тель-Авива окажутся в эпицентре русского актуального искусства", - добавили в пресс-службе.

Премьера балета "Пахита" в Екатеринбургском театре опера и балета состоялась в феврале 2018 года. "Пахиту" впервые станцевали в Париже в 1846 году, но вскоре забыли. Ее сохранил в Петербурге Мариус Петипа - человек, ставший основоположником русского классического балета в его нынешнем понимании. К парижскому спектаклю он добавил танцы на свадьбе главных персонажей, балеринский конкурс красоты, демонстрацию "стальных пуант" и возможностей классического танца.

"Урал Опера Балет" возвращается к версии в трех актах: в новой "Пахите" сохранено прежнее либретто. По нотации из Гарвардского университета авторы спектакля восстановили хореографию 1881 года. Однако вокруг старой хореографии выстроен новый спектакль, а петербургский композитор Юрий Красавин сделал оркестровую транскрипцию оригинальной партитуры "Пахиты".

Творческий коллектив создателей спектакля получил спецпремию "Золотая Маска" 2018 года "За лучшее событие Года Петипа".

Теги
РоссияИзраильСвердловская область
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