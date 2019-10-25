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Единственная на Ямале паромная переправа через Обь закроется 27 октября

Движение паромов из Салехарда в Лабытнанги обычно возобновляется в конце мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Единственная паромная переправа через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующая между городами Салехард и Лабытнанги, прекратит свою работу до следующей навигации с 27 октября. Об этом в пятницу сообщил региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

"Движение паромов прекратится 27 октября в 24:00", - говорится в сообщении.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе (зимнику), а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.

В департаменте уточнили, что для перевозки пассажиров вертолетами рейсы будут осуществляться при загрузке борта не менее 50% на круговой рейс.

В прошлом году паромная переправа через Обь закрылась 6 ноября. Движение паромов обычно возобновляется в конце мая.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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