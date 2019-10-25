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Росмолодежь поддержала проект фестиваля "Сельский перепляс" в Курганской области

Общий размер грантов, направленных на реализацию молодежных проектов региона, составляет более 2,2 млн рублей

КУРГАН, 25 октября. /ТАСС/. Проект конкурса-фестиваля "Сельский перепляс", направленный на сохранение традиций и повышения интереса к русской культуре, получил финансовую поддержку от Росмолодежи в Курганской области, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки региона.

"По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов пять проектов жителей Курганской области получили финансовую поддержку. Проект "Конкурс-фестиваль "Сельский перепляс" направлен на сохранение традиций и повышения интереса к русской культуре в процессе хореографического образования детей и педагогов сельских домов культуры, не имеющих специального образования. Основным мероприятием проекта станет конкурс-фестиваль "Сельский перепляс", он будет реализован в Куртамышском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий размер пяти грантов, направленных Росмолодежью на реализацию молодежных проектов региона, составляет более 2,2 млн рублей.

Помимо "Сельского перепляса" в Курганской области будет реализован финансово-образовательный проект "Азбука денег", который должен помочь школьникам с детства разумно тратить деньги и грамотно планировать свой бюджет. Также в регионе будет создана система по набору и обучению молодых медиаспециалистов в рамках проекта "МедиаПоток". Еще один победитель конкурса, проект "региональная школа социального проектирования "Эврика", познакомит молодых специалистов, планирующих участвовать в грантовых конкурсах различного уровня, с технологией проектирования. Кроме того, средства гранта будут направлены на проект "Игры для всех", подразумевающий развитие уличных дворовых и народных игр в местности, где слабо развита спортивная инфраструктура.

Всероссийский конкурс молодежных проектов оценивал заявки по девяти номинациям, среди которых "Студенческие инициативы", "Молодежные медиа", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание".

Теги
РоссияКурганская область
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