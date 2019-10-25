Чиновник в Челябинской области задержан по подозрению в незаконном получении субсидии

ЧЕЛЯБИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в пятницу задержали главу Нагайбакского муниципального района Челябинской области Виталия Гайсина, подозреваемого в незаконном получении свыше 1,1 млн рублей из бюджета в качестве субсидии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По версии следствия, глава Нагайбакского муниципального района Виталий Гайсин в 2018 году, не имея прав на получение государственной субсидии, <...> незаконно получил из бюджета более 1,1 млн рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. <...> Подозреваемый задержан. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу", - говорится в сообщении. Уточняется, что субсидию Гайсин получил по программе развития сельского хозяйства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения.

Гайсин родился в 1976 году в Магнитогорске Челябинской области. Окончил Челябинскую государственную медицинскую академию, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. 12 ноября 2015 года избран главой Нагайбакского района.