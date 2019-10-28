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Власти Ямала отложили закрытие единственной переправы через Обь

Дальнейшее решение будет зависеть от погодных условий и ледовой обстановки
Паромная переправа на реке Обь между городами Салехард и Лабытнанги Георгий Шпикалов/ТАСС, архив
Описание
Паромная переправа на реке Обь между городами Салехард и Лабытнанги
© Георгий Шпикалов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа отложили закрытие единственной паромной переправы через реку Обь, действующей между городами Салехард и Лабытнанги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в понедельник. В пятницу сообщалось, что переправа будет закрыта до следующей навигации в ночь на 28 октября.

"Переправа пока работает. Ее закрытие будет зависеть от погодных условий и ледовой обстановки", - сказали в пресс-службе, отметив, что в данный момент на линии работают пять паромов в штатном режиме.

По данным синоптиков, в понедельник в Салехарде ожидается до минус 18 градусов, ветер до 6 м/с. В городе Лабытнанги ожидается солнечная погода, температура воздуха составит минус 16 градусов, ветер 3-6 м/с.

Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе (зимнику), а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.

В прошлом году паромная переправа через Обь закрылась 6 ноября. Движение паромов обычно возобновляется в конце мая.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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